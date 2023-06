Wilde Sommerabenteuer erleben

Endlich Sommerferien – gemeinsam wird die sommerliche Wildnis auf dem WUPP-Gelände erforscht: Wer lebt hier? Wer lebt auf und auch in der Erde? Wer in der Luft, im Wasser und im Garten? Gibt es hier Pflanzen, die man essen kann? Was schenken die Bäume, die Sträucher, die Blumen und die Kräuter? Was kann man daraus herstellen und nutzen? Zusammen genießen die Kinder den Sommer mit wilden, schönen Spielen.

Die Ferienbetreuung findet täglich zwischen vom 10.07. bis 14.07. immer von 10 bis 14 Uhr statt. Die Kosten lliegen bei 65€ und eine Voranmeldung bei Marco Bianchi, unter 0421-438188107 ist erforderlich.