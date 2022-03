Wilde Sommerabenteuer

Naturforscher:innen ab 6 Jahren sind eingeladen eine spannende Ferienwoche in der Natur zu verbringen. Sie finden bei ihren Naturerkundungen heraus, wer sich mit uns die Wiesen und Wälder teilt, was die kleinen Waldbewohner im Sommer machen und warum diese so wichtig sind.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 18. bis zum 22. Juli und kostet 62 Euro. Anmeldungen werden über kinderwildnis-bremen.de entgegengenommen.