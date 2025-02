Wilde Sommererlebnisse

Expand © BUND Wiesenkinder

Gemeinsam mit dem BUND erleben Kinder ab 6 Jahren eine abwechslungsreiche Ferienwoche in der Wildnis. Was kann im Garten bereits geerntet werden? Welche Pflanzen und Tiere gibt es zu entdecken? Und wie stellt man eigene Limonade her? Natürlich bleibt den Entdecker:innen auch genügend Zeit zum Spielen, Toben und eigene Erkundungstouren.

Das Ferienprogramm läuft vom 21. bis 25. Juli und kostet 85 Euro nach Anmeldung über kinderwildnis-bremen.de