Wilde Weltreise

× Erweitern Foto: Übersee-Museum Bremen, Matthias Haase Leben im Tropenwald, Übersee-Museum

Fünf Tage kreativ in der Welt der Tiere austoben und dann eine eigene kleine Ausstellung auf die Beine stellen – das können die Kinder von 7 bis 12 Jahren in dieser Ferienwoche. Jeden Tag entdecken sie einen anderen Bereich der Welt in den Dauerausstellungen und halten ihre Entdeckungen mit ganz unterschiedlichen Techniken fest: Ob Blaudruck auf dem blauen Kontinent, Tiere modellieren in Asien oder Tetrapak-Druck in der Savanne.

Bitte Kleidung (z.B. Kittel) mitbringen, die schmutzig werden darf. Als kleine Stärkung für zwischendurch bitte einen Mittagsimbiss und Getränke nach Wahl mitbringen.

Die Ferienwoche findet vom 3. bis 7. August täglich statt, die Teilnahme kostet 120 Euro nach Anmeldung vor Ort oder online.