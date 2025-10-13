Wildnis im Herbst

Kinder ab 7 Jahren erleben den Herbst! Die Tage werden kürzer und der Wind lässt die bunten Blätter durch die Luft wirbeln. Aus Weide schnitzen sie Herbststäbe, sammeln Äste und bauen daraus kleine oder große Hütten. Für das Lagerfeuer schichten sie Brennholz übereinander, entzünden das Feuer und backen mit viel Glut und Geduld ihr Stockbrot. Sie sammeln die Früchte des Herbstes auf dem Gelände und basteln damit schöne Dinge. Die Herbstwoche genießen sie mit vielen spannenden Spielen.

Das Herbstferienprogramm wird täglich vom 13. bis zum 17. Oktober veranstaltet. Die Teilnahmegebühr beträgt 65 Euro. Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten.