Der Natur auf der Spur

Bei dieser Rallye durch den Wildpark sind Kinder und Eltern nicht nur den "Jägern der Nacht" auf der Spur, sie können auch Tageskarten für die ganze Familie gewinnen!

An verschiedenen Mitmach- und Bastelaktionen zu den Themen Natur und Tierwelt gilt es, knifflige Fragen zu lösen. Wer seinen richtig ausgefüllten Bogen in der Bärenschlucht abgibt, kann eine von drei Familien-Tageskarten gewinnen. Abgerundet wird der Tag mit einer einstündigen Sonderführung durch den Park zum Thema „Heimische Wildtiere“, die um 16 Uhr in der Bärenschlucht beginnt.

Die Führung ist im Eintrittspreis (Kinder 9,50, Erwachsene 11,50 Euro) enthalten, genauso wie alle anderen Aktionen zum Naturentdeckertag. Die Rallyebögen sind am Eingang erhältlich, Treffpunkt für alle Aktivitäten ist die Bärenschlucht.