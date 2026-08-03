Finn hat eine Stimme für drei, Energie für fünf und Fantasie für sieben. Seine Eltern sind aber nur zu zweit, und eh immer beschäftigt. Je lauter sie schimpfen, desto mehr zieht es ihn an einen Ort, an dem er verstanden und gemocht wird. Was für ein Glück, dass der König des Waldes gerade dringend einen tapferen Helden gebrauchen kann! Frohen Mutes stürzt sich Finn in ein Abenteuer, das ihn in die Tiefen des Wildwalds trägt - und hoffentlich sicher zurück...

Das Theater Anderland spielt sein Figurentheaterstück vom Mut, von der Liebe und von der Fantasie für große und kleine Menschen ab 4 Jahren.