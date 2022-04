× Erweitern © Küstenmuseum Wilhelmshaven/Adrián Limón Stadtgeschichte(n) Wilhelmshaven - Playmobil-Sammlung Oliver Schaffer

Volldampf mit Kaiser, Kaiserin und Piraten! Wenn Museen und Geschichte begeistern sollen, muss man sich was einfallen lassen. So wie der berühmte Playmobil-Sammler Oliver Schaffer, der Ausstellungsräume im ganzen Land mit seinen Mini-Welten in Dioramen füllt.

Der Historiker hat sein Hobby mit seinem Beruf verbunden und spielt im Küstenmuseum Ausschnitte aus der Wilhelmshavener Stadtgeschichte mit Playmobil-Figuren nach. Die einmalige Verbindung aus Geschichtswissenschaft und Spiel, aus Ästhetik und Didaktik dürfte junge und alte Menschen gleichermaßen begeistern. Das Foto zur Ausstellung (oben) vereinigt zwei Zeitebenen in einem Motiv: Der Kaiser in Marineuniform und seine Kaiserin mit Blume stehen für die Gründung und erste Blütezeit Wilhelmshavens als kaiserliche Marinestadt: „Der Kaiser als Marineoffizier, seine Frau steht für das überregionale Kulturleben der Stadt mit Theater und Kunsthalle. Der mittelalterliche Ritter und das Piratenschiff zeigen die Zusammenarbeit der friesischen Häuptlinge auf der Sibethsburg mit den Vitalienbrüder-Piraten. Das fahrende Schiffzeigt die herausragende Bedeutung Wilhelmshavens als Hafen. Von hier wird Handel mit der bekannten Welt getrieben. Dass dieser Handel nicht ganz so einvernehmlich und friedlich wie heute zuging - das ist an den gezückten Schwertern abzulesen,“ erklärt Museumsleiter Dr. Sven-Hinrich Siemers den plakativen Vorgeschmack auf die die spannenden Museumsgeschichten, die die Dioramen des bekannten Künstlers erzählen.

Die Playmobil-Geschichten sind bis zum 11. September 2022 immer Di bis So von 11 - 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 5 Euro. Zu den Besucherinfos.