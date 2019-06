©Ausstellungs-GmbH Tarmstedt Tarmstedter Ausstellung

Nahezu 100.000 Menschen besuchen jedes Jahr die große Fachaustellung für Landwirtschaft, Gartenbau und Pferdezucht mit großem Familienprogramm und kulinarischem Angebot.

Die Tarmstedter Ausstellung lebt das, was der Name aussagt: Der ganze Ort ist in das Großereignis eingebunden, bei jedem Wetter. Rund 200 Mitarbeiter der Tarmstedter Ausstellungs-GmbH, der Gemeinde Tarmstedt und des Gemeinderates sorgen gemeinsam mit 60 Feuerwehrleuten, 30 Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, zahlreichen Mitgliedern des TuS Tarmstedt, rund 100 Mitarbeitern in der Gastronomie sowie vielen weiteren Helfern während der Ausstellungstage dafür, dass alles läuft.

Auch Kinder und Jugendliche kommen auf dem Ausstellungsgelände auf ihre Kosten. Während die Großen sich unterhalten, können sich die Kleinen auf dem kleinen oder dem großen Marktplatz austoben. Ob Kinderkarussell, Feuerwehr-Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Luftballonkünstler, Kinderschminken und -tattoos, Riesenrad oder die Schießbude: Für alle Altersgruppen ist etwas dabei.

Das Heinz-Lauenburger-Puppentheater spielt "Neues vom Räuber Hotzenplotz" an allen Ausstellungstagen jeweils um 11:30 Uhr, 14:30 Uhr und um 16.00 Uhr.Auch ein Besuch im Tierschaubereich darf natürlich nicht fehlen. Das Tierschau-Showprogramm bietet Spaß und Spannung: rasante Haflinger vor dem Römerwagen oder als 10-Spänner vor der Kutsche, töltende Isländer in einer großen Quadrille, anmutige Friesen und spanische Pferde, eine Rittershow und Trickreiten, die Flying Dogs, Westernreiten sowie pfiffige Border Collies in Kombination mit Ziegen, Schafen und Enten und vieles mehr.