Willst du Meer wissen? Alles rund ums Wasser

Was ein Wasserkreislauf und ein Exuvie ist, was im Meer lebt und wie versteinerte Seeigel aussehen, gehen 7- bis 10-Jährige mit Malen und Basteln, Experimenten oder Rätseln auf den Grund. Kleine Infofilme und viel Anschauungsmaterial gibt es ebenfalls. Bei guten Wetter machen die Kids in der Pause eine Wasserbombenschlacht.

Bitte mitbringen: Blei- und Buntstifte, Spitzer, Kleber, Schere, kleines Handtuch, Kleidung zum Wechseln sowie ein Getränk.

Kosten: 16,20 Euro inklusive Material; eine Anmeldung erfolgt online über die VHS Lilienthal.