× Erweitern Stefan Erhard Winnetous Sohn “Winnetous Sohn“ 04.09.2014 DT 16 Regie André Erkau Kinderfilm GmbH + ZDF Bild 40 Morten wird gehänselt. Max kommt dazu. Rolle Morten 10 Jahre (Tristan Göbel) Rolle Max 10 Jahre(Lorenzo Germeno) Foto: Stefan Erhard

Der zehnjährige Max sieht zwar eher aus wie ein Bleichgesicht. Doch in seiner Fantasie ist er ein waschechter Indianerhäuptling, der alles daran setzt, seine getrennten Eltern wieder zu versöhnen. Als die Karl-May-Spiele einen Darsteller für Winnetous Sohn suchen, ist für Max klar: Dies ist die Rolle seines Lebens. Doch wie soll er bloß in kürzester Zeit Bogenschießen lernen und wie man auf ein galoppierendes Pferd springt? Einen Verbündeten findet er ausgerechnet im gleichaltrigen Morton, der Indianer eigentlich ganz doof findet. Ein spaßiger Film in bester Westerntradition, der Mut macht, an seine Träume zu glauben und anders zu sein.

D 2015, Regie: André Erkau, mit Lorenzo Germeno, Tristan Göbel, Uwe Ochsenknecht, 92 Min., FBW-Prädikat: wertvoll, ab 8 Jahren