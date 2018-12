Winter Day Camp - Tanzen und Rhythmus

An 2 Tagen, am 31.01.2019 und am 01.02.2019 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16 Uhr, wird in den Winterferien beim DayCamp vom CVJM in Kooperation mit der Lebenshilfe Bremen ordentlich das Tanzbein geschwungen. Hier werden mit den Teilnehmern ab 6 Jahren verschiedene Tänze eingeübt und unterschiedliche Rhythmen ausprobiert. Ganz wichtig: Bitte Trinken nicht vergessen. Die Teilnahme beträgt 50 Euro und muß bis zum 25.01.2019 unter 0421-3877763 angemeldet werden.