Winter-Lichterfest

Die Zirkusschule lädt Familien zum Fest mit Lichterkettenzirkus, kleinen Stars in der Manege und Feuershow ein - bei freiem Eintritt!

Dort erwartet die Kinder ein Lichterkettenzirkus im Zirkuszelt. In der offenen Manege könnt ihr eure Kunststücke präsentieren und zuschauen, was die Zirkuskinder gelernt haben. Danach wird ein warmes Lagerfeuer entzündet an dem gemütlich Stockbrot gegessen und Kinderpunsch getrunken wird. Weiter geht es mit einem Laternenumzug und zum Abschluss präsentiert der Cirque du Rongeur eine spektakuläre Feuershow.

Der Eintritt ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.