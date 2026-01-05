Winter-Märchen-Werkelei

In den Zeugnisferien können Kinder im Grundschulalter in der Neustadt bei märchenhaftem Naturhandwerk und Upcycling winterliche Kulissen und Figuren erschaffen.

Inspiriert von Väterchen Frost, der Schneekönigin oder Frau Holle entstehen aus Holz, Wolle, Stoff, Papier und weiteren Naturmaterialien märchenhafte Bühnenbilder. Eigene winterliche Lieblingsgeschichten oder Märchen können gerne mitgebracht und kreativ inszeniert werden!

Der Ferienkurs findet am 2. und 3. Februar 2026 täglich von 10 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr von 60 Euro wird nach verbindlicher Buchung fällig.