Lankenauer Höft Winter-Wunder-Strand

Am äußersten Ende Woltmershausens können die Gäste bei funkelnden Lichtern, geschmückten Tannen und leckeren Köstlichkeiten die weihnachtliche Stimmung genießen und sich auf wärmende Getränke sowie süße und herzhafte Leckereien freuen. Im beheizten und mit gemütlichen Sitzgelegenheiten ausgestatteten Kinderzelt am Strand stehen Briefpapier, Kuvert und Briefkasten für die Wunschzettel an den Weihnachtsmann bereit. Außerdem gibt es dort auch Ausmalbilder und Bücher mit Weihnachtsgeschichten zu entdecken.

Öffnungszeiten (12.11. - 23.12.):

Donnerstag und Freitag 15 bis 22 Uhr

Samstag 12 bis 23 Uhr

Sonntag 10 bis 22 Uhr