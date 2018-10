Am winterlichen Lagerfeuer werden leckere Feuerkartoffeln zu bereitet. Bei einem gemütlichen Beisammensein erwärmen sich die Teilnehmer am warmen Punsch und an den Flammen des Feuers. Hier darf sogar unter Aufsicht gekokelt werden.

Die Teilnahme für Mitglieder ist kostenfrei, Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen und zahlen 3 Euro.

Eine Anmeldung unter 0421-48444870 ist erforderlich.