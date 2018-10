In dieser Sonderausstellung wird Licht und Farbe ins Wintergrau gebracht. Mit stimmungsvollen Illuminationen und eindrucksvollen Videoinstallationen wird die Dunkelheit dieser Jahreszeit die Gewächshäuser in ein buntes Gewand hüllen. Damit das Farbenspiel auch richtig zur Geltung kommt, beginnt es täglich am späten Nachmittag und damit passend zur beginnenden Dämmerungszeit.

Der Besuch der Sonderausstellung ist im Eintritt enthalten.