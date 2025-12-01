× Erweitern © Bremen 1860 Wintershow. Bremen 1860

Tanzen, Taekwondo und Turnen in Bewegung erleben die Gäste beim vielseitigen Programm auf den Bühnen in den Hallen 1 bis 3.

Nach dem großen Erfolg der Sommershow knüpft die Veranstaltung thematisch daran an – diesmal in einem winterlichen Rahmen. Das Programm umfasst Acrobatic Dance mit akrobatischen Elementen und Hebefiguren, Modern Dance mit ausdrucksstarken Choreografien sowie eine Dance & Show, in der Kindergruppen bis hin zu den Erwachsenen auftreten. Beim Line Dance tanzen „Jung und Alt“ gemeinsam in geordneten Reihen. Das Mädchen-Turnen und die Taekwondo-Gruppen präsentieren eindrucksvolle Showeinlagen mit körperlichen Höchstleistungen und actionreichen Momenten.

Für die gastronomische Versorgung sorgt die Vereinsgastronomie „Cool Down“ mit einem Angebot an Snacks und Getränken.