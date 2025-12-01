Metalhenge ist eine öffentlich zugängliche Kunstinstallation, die in Zusammenarbeit mit dem Olbers-Planetarium entstanden ist. Sie befindet sich auf dem ersten rekultivierten Bereich der Blocklanddeponie und verbindet Astronomie, Recycling und Landschaftsgestaltung zu einem einzigartigen Erlebnisort.

Am 21.2.2025 um 16:03 Uhr erreicht die Sonne ihren tiefsten Punkt auf ihrer jährlichen Bahn und es ist Wintersonnenwende. Mittags hat die Sonne in Bremen um 12:22 Uhr eine Höhe von nur 13 Grad. Der Sonnenaufgang findet um 8:36 Uhr und der Sonnenuntergang um 16:09 Uhr statt.

Der Künstler Thomas Roth, der Astronom Dieter Vornholz und weitere Mitarbeitende vom Olbers-Planetarium werden ab 15 Uhr auf Metalhenge anwesend sein und Informationen geben.

