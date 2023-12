Die Kirchengemeinden komm – Kirche in Weyhe, Evangelische Kirchengemeinde Leeste und Katholische Kirche Weyhe, bieten auch in diesem Jahr ab dem 3. November 2023 bis zu den Osterferien 2024 einen wöchentlichen Winterspielplatz im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Leeste an.

Jeden Freitag zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr werden für Eltern mit Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und 4 Jahren Spaß und Aktivitäten angeboten. Zahlreiche Spielinseln laden dabei zum gemeinsamen Spielen ein und das Coffee Bike good.news.coffee versorgt die Eltern mit Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist kostenlos.