Wintertour

Bei den frostigen Temperaturen gilt es einige Vorkehrungen zu treffen. Während so manche Tiere die Kälte genießen, brauchen andere mehr Wärme und eine Extraportion Futter. Die Wölfe, Wisente und Heidschnucken stört es nicht, wenn sie ein bisschen einschneien. Deren Winterfell wärmt so gut, dass kein zusätzlicher Witterungsschutz notwendig ist, doch andere legen sich zur Winterruhe, verfallen in eine Winterstarre oder in den Winterschlaf.

Mit der Bitte um Anmeldung unter (040) 819 77 47 0. Kosten: 4 Euro zzgl. ermäßigter Eintritt.