Winterzauber

Kurz vor Weihnachten präsentieren die Bremer Philharmoniker im 4. Philharmonischen Konzert Edvard Griegs selten gespielte Schauspielmusik zu Henrik Ibsens „Peer Gynt“ unter dem Dirigat von Mihhail Gerts. Mit dabei sind die französische Sopranistin Karen Vourc´h sowie die beiden Schauspieler Emil Borgeest und Martin Baum vom Theater Bremen.

Das dramatische Gedicht ist motivgeschichtlich an norwegische Volks- und Feenmärchen angelehnt und steckt voller Abenteuer. Die Figur des Peer Gynts begibt sich in die Halle des Bergkönigs, reist mit dem Schiff über die Meere oder besucht den arabischen Scheich in Marokko.

Emil Borgeest schlüpft in die Rolle des Peer Gynts und Martin Baum verkörpert den Bergkönig, den Krummen und den Knopfgießer.

Zuvor führt Dirigent Mihhail Gerts mit zwei Werken von Jean Sibelius das Publikum in die Welt der nordischen Mythen ein. Karen Vourc´h wird dabei den Gesangspart der symphonischen Dichtung Luonnotar übernehmen, ein unter Sängerinnen als höchst anspruchsvoll geltendes Werk, das ein Stimmvolumen von zwei vollen Oktaven erfordert.