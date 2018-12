Winterzauber - Christmas with a Swing

Ksenia Parkhatskaya Pia Neises

Bei ihrem 4. Philharmonischen Konzert bringen die Bremer Philharmoniker beschwingte Weihnachtsatmosphäre in den Konzertsaal. Mit ihrem Generalmusikdirektor Marko Letonja am Pult zeigen sie sich in jazziger Laune und wünschen dem Konzertpublikum mit englischen und amerikanischen Christmas Carols und Duke Ellingtons „Nutcracker Suite“ eine fröhliche Weihnachtszeit. Auf dem Programm stehen nicht nur die Christmas Ouvertüre von Nigel Hess und Bryan Kellys stimmungsvollen Variationen beliebter Weihnachtslieder, sondern auch Auszüge aus der Oper „Amahl and the Night Visitors“ von Gian Carlo Menotti, ein Werk, das jahrelang seinen festen Platz im Weihnachtsprogramm amerikanischer TV-Sender hatte und auch heute nichts von seinem anrührenden Reiz verloren hat. Wer ein amerikanisches Pendant zum TV-Weihnachtsklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ sucht, kommt an Menottis Werk nicht vorbei. Einen ebenso festen Platz in den Christmas Top Ten darf Dukle Ellingtons „Nutcracker Suite“ einnehmen. Ellington verlegt Tschaikowskys bekannte Ballettsuite in die Welt des Jazz und des coolen Big-Band-Sounds, voller Respekt und Liebe zum Original, aber mit Swing und Verve des 20. Jahrhunderts.Und als würden diese Weihnachts-Highlights nicht bereits für einen bezaubernden Konzertabend ausreichen, präsentiert Marko Letonja zudem ein mitreißendes Tap Dancer Concerto von Morton Gould, bei dem kein Instrument, sondern eine Stepptänzerin den Solopart übernimmt. Pia Neises, eine der renommiertesten europäischen Stepptänzerinnen, verleiht dem Werk mit ihrer individuellen Choreographie eine ganz persönliche Note. Tickets sind ab 9,50 Euro bei Nordwest Ticket unter www.ticketmaster.de erhältlich.