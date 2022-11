× Erweitern © Waldzoo in der Wingst Winterzoo in der Wingst

Der Wingster Weihnachtswaldweg wurde von den Anwohner:innen festlich geschmückt und lädt zum Adventsspaziergang in den Waldzoo ein. Dieser hat sich ebenso weihnachtlich herausgeputzt.

Samstags und sonntags steht jeweils um 14:30 Uhr ein Tierpfleger-Treff bei den Erdmännchen an. Während und nach der Fütterung werden gerne auch Fragen über die Tiere beantwortet. Am Zoo-Café im Eingangsbereich wird ein kleines Angebot an Speisen bereit, allem voran die beliebten Waffeln. An allen Adventssonntagen wird das Angebot erweitert. Vorm Zoo stehen Punsch, Bratwürste sowie Stockbrote für die kleinsten bereit.

Am Weihnachts-Waldweg gibt es auch etwas zu gewinnen: Dazu müssen auf dem Spaziergang die vielen großen Holzsterne gezählt und die Nummer des schönsten Baumes gemerkt werden. Für die Teilnahme liegen am Zooeingang Stifte und Zettel aus, die dort schnell ausgefüllt einfach in den Briefkasten eingeworfen werden.

Highlight ist der kleine Adventsmarkt am 2. Adventswochenende. Neben dem Tierpfleger-Treff werden im Zoo Erlebnis-Führungen angeboten, rund um „Tiere im Winter“. Kinder dürfen mit den Zoopädagog:innen Vogelfutter zubereiten und Sterne basteln. Am 3. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr werden vorm Zoo Stockbrot, Bratwurst und Punsch durch einige Buden und Zelte erweitert. Verschiedenes Kunsthandwerk und Kreatives, Weihnachtliches aber auch Alltägliches, kann dort beschaut und gekauft werden, dazu gibt es einen Weihnachtsbaumverkauf.

In der Zeit vom 1. Advent bis einschließlich Heiligabend gilt für alle Besucher der ermäßigte Eintrittspreis (Erw. € 6,50; Kind 3-17 Jahre € 4,00).

Im Winter (ab 1.12.) hat der Waldzoo täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet (letzter Einlass um 15:15 Uhr)