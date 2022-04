Die 11- bis 12-Jährigen des Theaterlabors 2 entwickelten ein Stück über unser Leben in 100 Jahren. Alles unterliegt klaren Regeln und Normen. Jeder Grashalm, jede zufällige Begegnung werden im Keim erstickt. In der Welt muss es steril und geordnet zugehen, damit alles unter Kontrolle bleibt. Es ist nur gut gemeint, zum Schutz aller Menschen! Und doch: wo sonst kein Zufall Raum hat, spinnt sich ein Netz aus Begegnungen zwischen jungen Menschen. Und sie spüren: wir sind nicht so alleine, wie wir denken – da ist noch mehr!

Der Eintritt kostet für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 9 Euro und für Familien 22 Euro. Die Tickets gibt es an der Theaterkasse sowie im Online-Verkauf. Reservierungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.