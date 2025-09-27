Wir bauen ein Steinzeitmesser

Kinder ab 10 Jahren entdecken das Leben in der Steinzeit und bauen ein Steinzeitmesser, wie es die Menschen der Steinzeit zur Fell- und Fleischverarbeitung und zum Essen benutzt haben. Sie stellen die Klingen aus Feuerstein selbst her und schäften sie mit einem Holzgriff.

Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.