Im Rahmen der Sonderausstellung Von hier nach dort sind Familien mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren zum Rundgang eingeladen.

Wie benutzt man eigentlich einen Kompass? Was ist ein Sextant? Wie orientiert man sich zur See und auf dem Land? Antworten auf diese und viele andere Fragen beantwortet die Sonderausstellung „Von hier nach dort – Unterwegs mit Kompass und Navi!“, die sich an Kinder und Jugendliche ab acht Jahren und ihre Familien richtet. An sechs Mitmach-Stationen können Orientierungshilfen und Navigationstechniken ausprobiert werden. Ergänzt wird der aktive Bereich durch eine Auswahl an historischen Navigationsobjekten aus der Sammlung des Bremer Landesmuseums, deren Funktion und ehemalige Einsatzorte erläutert werden.

Teilnahmegebühr 4 Euro zzgl. Eintritt (ab 18 Jahre); nach Anmeldung unter 0421/699 600-0 oder per E-Mail an kasse@focke-museum.de