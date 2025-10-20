Wir bauen und programmieren uns einen Roboter

Beim Bau kommen u. a. Metall, Plexiglas, Räder und Motoren zum Einsatz. Ein Arduino-Computer bildet das Herzstück. Am Computer wird der Roboter über eine einfache Programmierumgebung programmiert. Wer möchte, darf ihn nach Hause nehmen und weiter programmieren. Mitmachen können Kinder und Erwachsene ab 11 Jahre, die Computergrundkenntnisse haben.

Der Kurs findet täglich vom 20. bis zum 24. Oktober statt und kostet 198 Euro inklusive Material. Anmeldungen sind telefonisch, online und persönlich vor Ort möglich.