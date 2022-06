Bienen-Spiel

Bei der Mitmachaktion für die ganze Familie nehmen Kinder und Eltern das Zusammenspiel verschiedener Tiere und Pflanzen im Kreislauf der Natur wahr.

Blüten werden von Insekten besucht, die Nektar saugen und Pollen für sich und ihre Nachkommen sammeln. Sie bestäuben dabei gleichzeitig die Blüten und bewirken die Befruchtung. Die Familien entdecken neben den Hummeln, Bienen und Schmetterlingen an bestimmten Blumen auch Nahrungsspezialisten, die nur an diesen Blumen Nektar saugen. Hier besteht eine völlige gegenseitige Abhängigkeit. Um diese Lebensgemeinschaften und die Kreisläufe in unserer Natur zu sichern, ist es wichtig zu erkennen, dass nur Artenvielfalt das gesamte Ökosystem erhalten kann.

Die Teilnahme ist kostenfrei, gerne gegen Spende und bitte telefonisch anmelden.