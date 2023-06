Wir gärtnern nachhaltig

Kinder zwischen 8 und 11 Jahren bepflanzen gemeinsam die Beete um Murkens Hof. Dabei erhalten sie viele Tipps, lernen Beeren, Kräuter und Wildblumen kennen und erfahren, welche Zusammenhänge zwischen dem Naturgärtnern und Nachhaltigkeit bestehen: Welche Blumen locken welche Tiere an? Was kann man essen und ist es vielleicht sogar gesund? Und was ist torffreies Gärtnern?

Gefördert von den Osterholzer Stadtwerken.