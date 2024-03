Wir treffen uns bei den Schweinen!

× Erweitern © Carina Tank/wfb Sögestraße. Hirt mit Schweinen

Die Sögestraße feiert 2024 das 50. Jubiläum der Bronzeskulptur "Hirt mit Schweinen". Die stadtbekannte Statue vom Bremer Bildhauer Peter Lehmann erinnert an die Zeiten, als Bäcker und Bierbauer hier arbeiteten und Schweine durch die Straßen bis zum Marktplatz trieben.

Den Startschuss zum Jubiläumsjahr gibt der Osterhase am 22. und 23. März. An beiden Nachmittagen verteilt er statt Hasen und Ostereiern kleine Schokoschweine in Höhe der Staue. Dort stehen auch Buntstifte, Papier und andere Malutensilien für einen Malwettbewerb bereit: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben die Möglichkeit, vor Ort Kunstwerke vom Hirt und seinen Schweinen zu zeichnen und direkt einzureichen.

Alle Kunstwerke zum Thema "Schweinehirt" können auch später zuhause entstehen und bis zum 30. April 2024 per Mail oder Post - mit Name, Alter und Adresse versehen - eingereicht werden:

CS City-Service | Hutfilterstr. 16-18 | 28195 Bremen | oder an info@bremen-city.de

Neben 50 Preisen haben alle Einsendungen eine Chance auf einen Ausstellungsplatz in der CityGalerie. Die prämierten Kunstwerke werden am 10. Juni 2024 bekannt gegeben. Der Gewinn wird im Rahmen der Ausstellung im Herbst 2024 überreicht.

1. Platz: 150 € BreMEHR Gutschein und Ausstellungsplatz

2. Platz: 100 € BreMEHR Gutschein und Ausstellungsplatz

3. Platz: 50 € BreMEHR Gutschein und Ausstellungsplatz

4. bis 50. Platz: Sachpreise von Geschäften der Sögestraße

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen auf der Veranstaltungswebseite.