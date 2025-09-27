Wirbelbruch und Saitenstechen

× Erweitern © Bremer Philharmoniker Orchesterwelten

Beim vergnüglichen Familienkonzert der Bremer Philharmoniker erleben Kinder im Grundschulalter die vielen verschiedenen Instrumente eines Orchesters im Ausnahmezustand. So hat man sie noch nie gehört:

Was ist bloß mit dem Orchester los? Die Piccoloflöte will nicht wachsen, die Trompete ist verschnupft und der Kontrabass hat einen Frosch im Bauch… Da ist eine gründliche Untersuchung aller Klänge von Streichern, Bläsern und Schlagwerkern dringend notwendig! Zum Glück ist Sängerin Ulrike Mayer vor Ort und hat eine Idee, wie die Instrumente mit der richtigen Musik wieder gesund werden können. Dirigentin Chunyi Zhao hilft ihr mit der passenden Musik.

Auszüge aus Tschaikowskys berühmter „Pathétique“ und Rimsky-Korsakovs geheimnisvoller „Sheherazade“, heroische Themen aus der Filmmusik zu „Star Wars“ von John Williams sowie Gustav Peters launige Hymne an den Zirkus Renz und andere beliebte Klassiker wirken mit tatkräftiger Unterstützung des jungen Publikums Wunder:

Schon bald präsentieren sich alle Instrumente wieder in tadelloser Verfassung und lassen das Konzert bestens gestimmt mit Rossinis Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ ausklingen.

Die kindgerechte Dramaturgie bietet unterhaltsame Mitmachaktionen und einen kurzweiligen, altersgerechten Zugang zu klassischer Musik.

Tickets kosten 8 Euro für Kinder, 14 Euro für Erwachsene und können auf der Webseite der Bremer Philharmoniker reserviert werden.