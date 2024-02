Wishi Ta Tuja

Die Worpsweder Musikwerkstatt und die Gebrüder Jehn spielen Lieder vom Wasser für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie. Die Konzertbesucher:innen begegnen stürmischen Regengüssen, plätschernden Bächen, rauschenden Flüssen und all dem Leben, das sich im Wasser und drumherum tummelt. Es wird gesungen und getanzt, gespielt und erzählt - vom Wasser in all seiner Vielfalt und seiner Unentbehrlichkeit für alles Leben.

Der Eintritt ist frei; Spenden sich erbeten.