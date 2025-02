Wissen um 11: Die Mathematik - Olympiade

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form von Wissenschaftsmatinees vorgestellt. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder Jugendliche.

Am Samstag ist Dr. Reimund Albers, ehemaliger Mathematiklehrer und Landesbeauftragter, mit einem Vortrag zur Mathematik-Olympiade zu Gast und wird erläutern, wie die Organisation des Wettbewerbs aussieht, und einen Einblick in die gestellten Aufgaben geben.

Die Olympiade ist ein Wettbewerb für Schüler:innen, der ursprünglich aus der DDR stammt. Nach der Wiedervereinigung wurde er schrittweise in allen Bundesländern eingeführt. Schüler:innen der 3. bis 13. Klasse haben die Möglichkeit, in Klausuren, die an die jeweiligen Klassenstufen angepasst sind, ihre Fähigkeiten im logischen Denken und im kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis zu stellen. Das Niveau der Aufgaben liegt deutlich über den üblichen schulischen Anforderungen. Der Wettbewerb erstreckt sich über vier Runden bis hin zur Bundesrunde. In Bremen nehmen in der ersten Hausaufgabenrunde etwa 3000 Schüler:innen teil, während in der ersten Klausurrunde rund 1400 Schüler:innen mitmachen.

Die Veranstaltung findet im Olbers-Saal im ersten OG statt. Der Eintritt ist frei.