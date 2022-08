Wissen um 11: Fürsorge-Arbeit ins Gleichgewicht bringen

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form eines Wissenschaftsmatinees vorgestellt, welches im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss stattfindet. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder etwas ältere Jugendliche.

Während der Pandemie wurde in der Breite deutlich, worauf andernorts seit Jahrzehnten verwiesen wird: Das Fürsorgesystem in Kliniken, Einrichtungen aber auch zu Hause in Familien mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen ist instabil. Es birgt Risiken für Fürsorgeleistende und -empfangende und gefährdet letztlich die Funktionsfähigkeit und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Referentin Dr. Sonja Bastin, Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen, erläutert in ihrem Vortrag die Ursachen, die in der Struktur unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems begründet liegen und zeigt mögliche Lösungswege für eine nachhaltig funktionierende Gesellschaft auf, die im Anschluss an den Vortrag diskutiert werden.

