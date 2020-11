Wissen um 11: Historische Astronomie in Bremen und Lilienthal

Da das Wissenschaftsmatinee der Reihe "Wissen um 11" nicht wie in gewohnter Form im Bremer Haus der Wissenschaft stattfinden kann, wurde es kurzerhand ins Internet verlagert. Jeden Samstag um 11 Uhr werden spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form von 30-minütigen gefilmten Vorträgen vorgestellt. Der Astrophysiker Ulrich von Kusserow von der Olbers-Gesellschaft ist heute an der Reihe.

Der vorab aufgezeichnete Vortrag ist ab 11 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Hauses der Wissenschaft verfügbar. Das Angebot ist kostenlos.