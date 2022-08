Wissen um 11: Wenn das Eis bricht

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form eines Wissenschaftsmatinees vorgestellt, welches im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss stattfindet. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder etwas ältere Jugendliche.

Im Vortrag geht Dr. Lars Max auf Ursachensuche in der Klimageschichte.

Der Eintritt ist frei. Interessierte melden sich bitte unter info@hausderwissenschaft.de an.

Der Vortrag findet in Präsenz statt. Zusätzlich wird dieser aufgenommen und zeitnah auf dem Youtube-Kanal des Haus der Wissenschaft veröffentlicht.