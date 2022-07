Wissen um 11: Men don't care?

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form eines Wissenschaftsmatinees vorgestellt, welches im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss stattfindet. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder etwas ältere Jugendliche.

Dr. Christoph Fantini referiert heute über den Rückzug der Männer aus den Care-Berufen. Er ist Dozent Dozent an der Universität Bremen im Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften.

Nicht nur in Kitas und Grundschulen erleben Kinder sehr selten eine männliche Fachkraft. In allen Professionen, die mit „Care“ zu tun haben, auch in denen mit akademischen Ausbildungsvoraussetzungen, schwindet der Anteil von Männern seit vielen Jahren. Dies betrifft die Medizin, Tiermedizin, Psychologie, evangelische Seelsorge und die Public Health/Pflegewissenschaften. Dieser Rückzug von Männern aus einem kompletten Berufsbereich dieser Größe und Bedeutung hat schwerwiegende Folgen auf verschiedenen Ebenen. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht interessiert in diesem Kontext vor allem, was das für die Gendersozialisation von Kindern und Jugendlichen bedeuten könnte und welche Möglichkeiten es gibt, an diesem Zustand etwas zu ändern.

Interessierte melden sich bitte unter info@hausderwissenschaft.de an.

Der Vortrag findet in Präsenz statt. Zusätzlich wird dieser aufgenommen und zeitnah auf dem Youtube-Kanal des Haus der Wissenschaft veröffentlicht.