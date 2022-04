Wissen um 11: rent a teacherman

In der Reihe "Wissen um 11" werden spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form eines Wissenschaftsmatinees vorgestellt, welches im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss stattfindet. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder etwas ältere Jugendliche.

Heute dreht sich alles um Männer in der Grundschule und das Projekt "rent a teacherman" von der Universität Bremen. Ziel des Projektes ist es, Grundschulen in Bremen und Bremerhaven, in denen es zu wenige männliche Fachkräfte gibt, zu unterstützen. Im Vortrag beleuchtet Dr. Christoph Fantini (Universität Bremen) die Männlichkeitsentwürfe in widersprüchlichen Verhältnissen am Beispiel Grundschule.

Der Eintritt ist frei.