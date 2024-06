Wissen um 11: Soziale Entwicklung von Babys

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form eines Wissenschaftsmatinees vorgestellt, welches im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss stattfindet. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder etwas ältere Jugendliche.

Heute referiert Prof. Dr. Louisa Kulke, Professorin für Entwicklungspsychologie und Pädagogischer Psychologie an der Universität Bremen, wo sie zusätzlich Leiterin der Neuro-Kids ist. Sie forscht unter anderem zur sozialen Entwicklung, Aufmerksamkeit und Emotionen. Da man Babys nicht einfach fragen kann, was sie denken, hat Kulke neue Methoden entwickelt, um herauszufinden, wie die Welt aus Sicht von Babys aussieht.

Von Anfang an sind Babys erstaunliche soziale Wesen. Schon früh reagieren sie sensibel auf Interaktionen mit ihren Bezugspersonen. Die Referentin fasst in ihrem Vortrag zusammen, was Babys schon alles können und wie sich soziale Fähigkeiten entwickeln. Darüber hinaus erläutert sie, warum es so wichtig ist, mit Babys zu interagieren und wie diese Interaktionen ihre Entwicklung fördern.

Der Eintritt ist frei. Interessierte melden sich bitte unter info@hausderwissenschaft.de an.

Der Vortrag findet in Präsenz statt. Zusätzlich wird dieser aufgenommen und zeitnah auf dem Youtube-Kanal des Haus der Wissenschaft veröffentlicht.