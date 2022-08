Wissen um 11: Die gute Seite der Viren

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form eines Wissenschaftsmatinees vorgestellt, welches im Olbers-Saal im ersten Obergeschoss stattfindet. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder etwas ältere Jugendliche.

PD Dr. Susanne Erdmann vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie spricht in ihrem Vortrag über die Rolle der Viren in der Natur von ihrer Entstehung bis heute.

Der Eintritt ist frei. Interessierte melden sich bitte unter info@hausderwissenschaft.de an.

Der Vortrag findet in Präsenz statt. Zusätzlich wird dieser aufgenommen und zeitnah auf dem Youtube-Kanal des Haus der Wissenschaft veröffentlicht.