Wissen um 11: Wärmewende

Heute hält Dr. Lena Vorspel (Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung) ihren Vortrag „Fakten statt Fake – die wissenschaftliche Sicht auf gefühltes Wissen in der Wärmewende“: Im Jahr 2023 sollte die Ampelkoalition gemäß dem Koalitionsvertrag das Gebäudeenergiegesetz überarbeiten. Es entbrannte eine mehrwöchige Diskussion über das Gesetz, sowohl in den Medien als auch innerhalb der Koalition und im Bundestag. Eine mangelhafte Kommunikation führte zu Verunsicherung, Fehlinformationen und Missverständnissen, die bis in die Gegenwart bestehen. In ihrem Vortrag erläutert die Referentin, warum wir uns mit diesem Thema befassen und wie Wissenschaftler:innen darauf blicken.

Dieser Vortrag wird als Präsenzveranstaltung stattfinden. Zusätzlich wird der Vortrag aufgenommen und auf dem YouTube-Kanal des Hauses veröffentlicht.

Der Eintritt ist frei.