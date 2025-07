Wissen um 11: Warum ist deine Wahrheit besser als meine?

In der Reihe "Wissen um 11" werden regelmäßig spannende und aktuelle Themen aus der Wissenschaft in Form von Wissenschaftsmatinees vorgestellt. Die Vorträge richten sich an Eltern, Lehrer:innen oder Jugendliche.

Vom Wissen der Welt in der Hosentasche zu gefühlten Wahrheiten und konflikthaften Wirklichkeiten: Prof. Dr. Christian Schwarzenegger ist Experte auf dem Gebiet der Kommunikations- und Medienwissenschaften. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den langfristigen und kurzfristigen, historischen sowie gegenwärtigen Veränderungen der gesellschaftlichen Bedeutungen von Medien. Aktuell richtet Prof. Dr. Schwarzenegger seine Fokus auf "Alternative Medien" und ihren Wirklichkeitsinterpretationen im Vergleich zu anderen Medienangeboten.

Wir leben in einem Paradoxon: Einerseits haben wir heute jederzeit Zugriff auf gesammeltes Wissen und vielfältige Informationsquellen und andererseits ist so viel potentielles Wissen sowie falsche Informationen verfügbar, dass kein Konsens mehr darüber besteht, was wir für wahr und unwahr halten. Warum die Tendenz zu gefühlten Wahrheiten und konflikthaften Konfrontationen, die uns im Alltag immer häufiger begegnet, eine Reaktion auf die Überforderung durch die Flut an Informationen ist, erklärt der Wissenschaftler in seinem Vortrag.

Der Eintritt ist frei. Der Vortrag wird aufgenommen und ist auf dem Youtube-Kanal der Hauses abrufbar.