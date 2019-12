Wissensreise: Volkszählung im Meer

× Erweitern © Matthias Haase Übersee Museum Familien

Einmal im Monat greifen Experten im Übersee-Museum spannende Themen zu den Ausstellungen des Übersee-Museums in einem kindgerechten Vortrag auf.

Walforscherin Dr. Helena Herr nimmt alle Kinder von 6 bis 12 Jahren mit auf ein Schiff, ins Flugzeug und in den Helikopter, um Wale von der Nordsee bis in die Antarktis zu zählen. In dem kindgerechten Vortrag erklärt die Forscherin, wie es den verschiedenen Walarten auf der Welt heute geht und die Kinder erfahren, wo sich die Wale aufhalten, wie man ihre Wanderrouten verfolgen kann und welchen Bedrohungen im Meer auf die Wale lauern.

Die Wissensreise kostet 2 Euro, für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist der Eintritt frei. Anmeldungen werden telefonisch und per E-Mail entgegengenommen.