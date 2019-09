× Erweitern © Volker Beinhorn Zeig mir deinen Schnabel“ © Übersee-Museum Bremen, Foto: Volker Beinhorn

Einmal im Monat greifen Experten im Übersee-Museum spannende Themen zu den Ausstellungen des Übersee-Museums in einem kindgerechten Vortrag auf.

„Zeig mir deinen Schnabel…und ich weiß, was du isst!“ heißt die Wissensreise für Kinder im Oktober: Der Schnabel des Austernfischers ist lang und der des Knutt kurz. Warum haben Vögel so unterschiedliche Schnabelformen? Was sagt die Form und Länge des Schnabels über die Ernährung der Vögel aus? Anna Semmler, Biologin im Übersee-Museum, geht diesen Fragen in einem kindgerechten Vortrag auf den Grund und zeigt Präparate echter Vögel. Im Anschluss werden spielerisch verschiedene Schnabelformen den richtigen Vögeln zugeordnet. Die Wissensreise findet anlässlich der 11. Zugvogeltage statt und kostet 2 Euro, für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist der Eintritt frei. Anmeldungen werden unter 0421 16038-555 entgegengenommen.