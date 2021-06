Wissens-Ferien

× Erweitern Sketch Notes von Jill E. © Haus der Wissenschaft Sketchnotes, Haus der Wissenschaft

Im Sommerferienprogramm entdecken Schüler:innen ab der 5. Klasse neue wissenschaftlich und mediale Formate kennen. Je nach Interesse lernen die Teilnehmer:innen Sketch­no­tes zu skiz­zie­ren, Pod­casts zu produzieren oder Ra­dio­in­ter­views zu füh­ren.

Die betreuenden Profis schaffen die Zugänge und stellen die Themen, im Anschluss an die Sketchnotes-Workshops sind kurze wissenschaftliche Vorträge im Angebot. Im Podcaststudio können eigene Aufnahmen produziert werden und im Radiointerview-Workshop gibt es erste Einblicke in die Schnitttechnik.

Interviews oder Gespräche mit Wissenschaftler:innen oder anderen passenden Gesprächspartner:innen vermittelt das Team außerdem gerne.

Zwischen dem 27. Juli und 13. August 2021 finden die verschiedenen Workshops jeweils Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr statt.

Die Anmeldung kann einzeln oder in Grup­pen erfolgen, Lehr­kräf­te oder andere begleitende Erwachsene können an den Work­shops eben­falls teil­neh­men. Bei aus­ge­präg­tem In­ter­es­se ist auch die Anmeldung von Schü­ler:in­nen un­ter 10 Jah­ren möglich. Anmeldungen an msantos@hausderwissenschaft.de

Weitere Infos und alle Termine im Überblick.