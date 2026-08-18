Wissenschaft trifft Kunst – Biochemie trifft Kreativität

× Erweitern © Heike Seyffarth Wissenschaft trifft Kunst, Haus der Wissenschaft

Wie sieht eigentlich ein Protein aus, wenn man es nicht durch ein Mikroskop betrachtet, sondern durch die Brille der Kunst? Wer mit Kindern den Geheimnissen des Lebens auf die Spur kommen möchte, erlebt in dieser Ausstellung faszinierende Einblicke in kleinste Bausteine unserer Welt.

Im Zentrum der Schau stehen die Forschungsdaten des Biochemikers Prof. Sebastian Springer. Die Künstlerin Heike Seyffarth hat diese wissenschaftlichen Grundlagen aus dem Labor auf gegriffene und anschauliche Weise übersetzt: Mit farbenfroher Malerei, Grafiken, digitalen Experimenten und sogar Textilarbeiten macht sie Zellen, Viren und Proteine greifbar.

Für Familien zeigt die Ausstellung auf überraschende Weise, wie nah sich Forschung und Kunst eigentlich sind. Beide Disziplinen leben vom Ausprobieren, Experimentieren und dem Mut, Neues zu entdecken. Ein ideales Ausflugsziel, um bei Nachwuchs-Forscherinnen und kleinen Nachwuchs-Künstlern die Neugier auf Naturwissenschaften spielerisch zu wecken.

Zu sehen bis zum 17. Oktober 2026, Mo - Fr 10 - 19, Sa 10 - 14 Uhr, Eintritt frei.