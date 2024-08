Wissensreise: Abenteuter Forschungsstation

× Erweitern © Dr. C. Wesche / AWI Bremerhaven Wissensreise: Abenteuer Forschungssstation

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Wie ist es eigentlich, in der eisigen Kälte der Antarktis zu leben und zu arbeiten? Dr. Christine Wesche vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven gibt Einblicke, wie Forscherinnen und Forscher im antarktischen Sommer in der Neumayer Station III leben und arbeiten, um der Antarktis und deren Bewohnern ihre Geheimnisse zu entlocken. Im Vortrag nimmt Christine Wesche die Kinder mit in eine Welt aus Schnee und Eis, in der nicht nur Pinguine und Robben zu Hause sind.

Kinder 3, Erwachsene 3,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.