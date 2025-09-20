Wissensreise: Auf dem Schiff unterwegs

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag auf.

Im September erfahren Kinder ab 6 Jahren heraus, wie man den Weg auf Meeren mithilfe von Sternen, Wellen, Wolken Winde und Vögel findet. Die Anwendung von Naturbeobachtungen zur Orientierung und Navigation ist für alle Menschen möglich. Die weltweite Anwendung von beiden Navigationsarten, Gerätenavigation und instrumentenloser Navigation, ergänzen sich und erhöhen die Sicherheit indem die bereitgestellten Daten technischer Geräte mit Naturbeobachtungen überprüft werden.

Kinder 4, Erwachsene 4,50 Euro, Eintritt frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs.