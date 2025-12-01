Wissensreise: Die großartigsten Baumeister der Welt

bis

Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag für Teilnehmende ab 6 Jahren auf.

Sind Korallen eigentlich Pflanzen oder Tiere? Und warum brauchen sie Sonnenlicht? Welches geheimnisvolle Treffen findet bei Vollmond im Riff statt? Und wieso brauchen Korallenriffen jetzt unsere Hilfe?

In dieser Wissensreise erfahren die Kinder, was Korallen sind und tauchen mit Carin Jantzen von Secore International in die wunderbare und aufregende Unterwasserwelt ab, in der die Korallen leben.

Die Wissensreise kostet für Kinder 4, für Erwachsene 4,50 Euro, Für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist die Teilnahme kostenfrei.

Info

Übersee Museum Logo
Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen
Dies & Das, Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Wissensreise: Die großartigsten Baumeister der Welt - 2026-02-21 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Wissensreise: Die großartigsten Baumeister der Welt - 2026-02-21 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wissensreise: Die großartigsten Baumeister der Welt - 2026-02-21 14:00:00 Outlook iCalendar - Wissensreise: Die großartigsten Baumeister der Welt - 2026-02-21 14:00:00 ical