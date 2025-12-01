Wissensreise: Die großartigsten Baumeister der Welt

× Erweitern © Bart Shepherd/Secore Wissensreise Korallenriff Übersee Museum Branching coral blue Acropora with school of Anthias, coral triangle, Philippines (Bart Shepherd, Steinhart Aquarium)

Einmal im Monat greifen Expert:innen im Museum spannende Themen zu den Ausstellungen in einem kindgerechten Vortrag für Teilnehmende ab 6 Jahren auf.

Sind Korallen eigentlich Pflanzen oder Tiere? Und warum brauchen sie Sonnenlicht? Welches geheimnisvolle Treffen findet bei Vollmond im Riff statt? Und wieso brauchen Korallenriffen jetzt unsere Hilfe?

In dieser Wissensreise erfahren die Kinder, was Korallen sind und tauchen mit Carin Jantzen von Secore International in die wunderbare und aufregende Unterwasserwelt ab, in der die Korallen leben.

Die Wissensreise kostet für Kinder 4, für Erwachsene 4,50 Euro, Für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist die Teilnahme kostenfrei.